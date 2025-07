Roma, Wesley si presenta: "Sogno di vincere l'Europa League e di entrare in Champions"

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Spero di vincere l'Europa League e conquistare la Champions", si presenta così Wesley nella sua prima intervista da nuovo giocatore della Roma. "Sono molto felice per l'accoglienza che ho ricevuto in aeroporto - ha aggiunto -. Mi hanno dimostrato tanto affetto. Alle 6 di mattina c'erano 100 persone ad aspettarmi, sono felice di questo. Il centro sportivo è meraviglioso, non vedo l'ora di conoscere lo stadio Olimpico". Poi un passaggio su Gasperini che già all'Atalanta lo voleva: "È un allenatore eccellente, non vedo l'ora di conoscerlo e parlare con lui. Lui sa qual è il mio modo di giocare, molto offensivo, mi piace tenere la palla. Devo migliorare sotto molti aspetti.

Posso giocare sia largo in una linea a 4, che in un 3-4-3. Facendo bene la fase offensiva, posso fare bene anche quella difensiva". Wesley ha concluso parlando delle difficoltà di lasciare il Brasile: "È stato difficile, ma venire in Europa è sempre stato il mio sogno. Ora sono in un grande club come la Roma e sono felice. Sento la responsabilità. Lo sto facendo per la mia famiglia. Sono felice, sceglierei ancora di lasciare il Brasile". (ANSA).