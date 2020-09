Un'altra grana per la Roma. Come riporta Il Tempo, dopo la sconfitta a tavolino nell'esordio in campionato a Verona a causa del pasticcio Diawara, oggi il Tribunale Nazionale Federale ha inibito per 30 giorni il Ceo Guido Fienga e squalificato per 20 giorni il medico Massimo Manara.