ROMA, Trasferta vietata ai tifosi del Feyenoord in E. League

Il Viminale ha deciso: trasferta a Roma vietata ai tifosi del Feyenoord. I tifosi del club olandese non potranno venire a Roma il prossimo 20 aprile, in occasione della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League. La decisione - si legge su gazzetta.it - arriva direttamente dal Ministero dell’Interno e nasce anche dai tanti segnali di grande preoccupazione che sono giunti in questi giorni.

Per ora, invece, nessun divieto di trasferta per i tifosi giallorossi per la trasferta di Rotterdam della settimana precedente (gara del 13 aprile). Le autorità olandesi avevano già ristretto il numero dei biglietti a disposizione (scendendo da 2500 a circa 1500), ma è probabile che dopo l’ufficialità del divieto per i supporter biancorossi ci possa essere un’ulteriore riduzione, magari consentendo la trasferta solo a 7-800 tifosi romanisti, al massimo un migliaio.