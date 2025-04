Roma, Ranieri: "Eravamo a San Siro per vincere, ora già sto pensando alla Fiorentina"

L'allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro. Queste le sue parole: "Io sono contento veramente, per i giocatori e i tifosi, per il sacrificio che fanno. Non avevamo mai vinto contro una grande, per cui siamo veramente contenti. Ora arriva alla Fiorentina e penseremo alla Fiorentina. Nel primo tempo avevamo fatto veramente bene, ne abbiamo diverse partite solo 1-0 sbagliando molti gol, ma l'importante sono i tre punti. Ora sto pensando alla Fiorentina, poi me la godrò quando i giochi saranno finiti. Io voglio il bene dei tifosi, società e giocatori. Per me è importante è questo".