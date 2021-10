ROMA, Prima in A a lanciare la campagna abbonamenti

In attesa del decreto del Governo che dovrebbe portare all'innalzamento della capienza consentita degli impianti sportivi (dal 50% attuale ad almeno il 75% per strutture all'aperto), la Roma si muove già: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società dei Friedkin sarà la prima in Italia a lanciare la campagna abbonamenti. I giallorossi avrebbero già il progetto ultimato e aspetterebbero solo l'ok del governo per ufficializzarlo. Una buona notizia anche per gli altri club di A, che dovrebbero seguire le orme dei giallorossi nelle prossime settimane, continuando un percorso che potrebbe portare entro fino 2021 alla piena capienza degli stadi.