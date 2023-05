ROMA, Olimpico aperto per la finale contro il Siviglia

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Era nell'aria ma adesso c'è l'ufficialità: la Roma ha deciso di aprire lo Stadio Olimpico in occasione della finale di Europa League contro il Siviglia che si svolgerà il prossimo 31 maggio a Budapest. Ecco il comunicato del club giallorosso:

"Sarà l’amore per i colori giallorossi a collegare Roma e Budapest. Tutti insieme, di nuovo, avremo la possibilità di spingere la squadra verso il traguardo dell’Europa League. Lo faremo nel luogo dove abbiamo trasformato il sogno di una finale in una realtà, la nostra casa, lo Stadio Olimpico. Il biglietto di ingresso costerà 14€ per gli abbonati Serie A o Coppe 2022/23 e 20€ per i non abbonati. Al termine della partita, qualunque sia l'esito, il deflusso dovrà avvenire normalmente, per salvaguardare l'incolumità di tutti e l'integrità del campo, in vista della partita contro lo Spezia in programma solo quattro giorni dopo".