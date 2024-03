ROMA, Modesto in pole come nuovo ds. Sullo sfondo Burdisso, legato a De Rossi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Tuttosport prende in consegna il tema che riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo in casa Roma, dopo l'addio recente con Tiago Pinto. La società giallorossa è alla ricerca del profilo giusto, con un nome in cima alla lista: François Modesto, attuale responsabile dell'area tecnica del Monza. Della questione se ne sta occupando in prima persona la CEO Lina Souloukou, che con l'attuale dirigente biancorosso ha già lavorato ai tempi dell'Olympiacos e per il quale nutre una stima profonda.

Roma che però tiene in considerazione anche alternative a Modesto. Come Frederic Massara, già secondo di Sabatini alla Roma durante il regno Pallotta, oppure Nicolas Burdisso, attualmente alla Fiorentina e a cui Rocco Commisso, dopo la dipartita di Joe Barone, ha affidato l'intera area sportiva con la collaborazione di Daniele Pradè. Inoltre, Massara e Burdisso hanno anche un rapporto che può definirsi ottimo con De Rossi, attuale tecnico della Roma.