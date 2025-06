Ufficiale Roma, annunciato il nuovo direttore sportivo: torna in giallorosso Frederic Massara

Dopo l'addio con Florent Ghisolfi, per la cui sostituzione si era parlato anche di Daniele Pradè della Fiorentina, la Roma ufficializza il nuovo direttore sportivo. Come noto da ore, si tratta di Frederic Massara, che torna in giallorosso dopo la prima esperienza di diversi anni fa. Ecco l'annuncio:

"L’AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club.

Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica.

Il Club guarda con fiducia a questo nuovo capitolo, convinto che la leadership di Frederic contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso.

Bentornato a Roma!".