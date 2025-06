Kean e un futuro da decifrare, Padovan: "Per me non andrà in Arabia. Rimarrà in zona"

Continua a tenere banco il futuro di Moise Kean negli ambienti vicini al mondo Fiorentina. L'attaccante è tentato in queste ore da una ricca offerta proveniente dall'Arabia, precisamente dall'Al Qadsiah, pronto a pagare la clausola rescissoria da 52 milioni ai viola e offrire uno stipendio da 15 milioni annui al giocatore. Sul tema, ai microfoni di TMW Radio, si è speso il noto giornalista Giancarlo Padovan: "Per me non va in Arabia. Donnarumma è andato al PSG per vincere, non so se da simbolo del Milan avrebbe vinto la Champions.

A Parigi c'è un progetto. E' andato per i soldi ma c'era anche un progetto tecnico, diverso dall'Arabia e la scelta eventuale di Kean. Per me rimarrà in zona".