ROMA, Friedkin vuole abbandonare la trattativa

Dan Friedkin negli scorsi giorni ha fatto una nuova offerta per rilevare la Roma proponendo 575 milioni a James Pallotta, il quale però non ha neanche risposto considerando la proposta insufficiente. Questo comportamento non è piaciuto al magnate statunitense, e i rapporti che prima sembravano ottimi ora non sono più idilliaci. E' possibile che la trattativa salti del tutto, visto che fonti vicine al texano parlano di un'interruzione dell'interesse per il club romanista. Pallotta intanto fa sapere che penserà lui ai conti giallorossi mentre il club resta in vendita, magari sperando di ottenere un nuovo rilancio dopo la ripresa del campionato. Al momento l'ipotesi non pare così vicina dal realizzarsi, ma giugno sarà un mese decisivo. Magari anche grazie allo stesso Jim, che potrebbe fare un passo verso Friedkin levando gli ultimi dubbi su una trattativa che i dirigenti speravano di vedere conclusa il prima possibile. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.