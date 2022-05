ROMA, De Rossi lascia la Primavera. Piace Guidi

Roma-Inter, finale del campionato Primavera 1 in programma domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà l'ultima panchina da allenatore della Roma per Alberto De Rossi. Un motivo in più per vincerla - e vincere il quarto scudetto Primavera, mentre per la Roma sarebbe il nono, come Toro e Inter - per il tecnico, alla guida della squadra dal 2004, dopo essere stato dal '97 nell'orbita delle giovanili romaniste. Per il futuro, c'è Guidi. Per la cronaca, il legame fra De Rossi e la Roma non dovrebbe finire qui: l'attuale allenatore della Primavera rimarrà con ottime probabilità legato alla società giallorossa, in un ruolo ancora da definire. Al suo posto, Federico Guidi, già in pole da tempo, ha sbaragliato la concorrenza: avvistato - come, va detto, molti addetti ai lavori - a Sassuolo in occasione della semifinale, ha già lavorato a Firenze con Vincenzo Vergine, attuale responsabile del Settore Giovanile della Roma che ritroverà nella Capitale.