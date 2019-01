ROG, Pronto a passare al Siviglia in prestito secco

Marko Rog si avvicina al Siviglia, che non ha accontentato il Napoli circa le cifre del diritto di riscatto e partirà dunque in prestito secco. Il centrocampista croato, poco utilizzato da Ancelotti in questo primo scorcio di stagione, lascerà gli azzurri per firmare con gli andalusi in prestito secco. Per lui appuntamento a Napoli a giugno prossimo dunque.