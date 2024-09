RICHARDSON, Un'ora in campo, il Marocco vince al 92'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nella serata di gare internazionali in campo anche Amir Richardson: il nuovo acquisto della Fiorentina è partito titolare col suo Marocco nella gara di qualificazioni al Mondiale del 2026 contro il Lesotho. 57' in campo per il classe 2002, preferito all'ex viola Amrabat e sostituito poco prima dell'ora di gioco da Ziyech sullo 0-0. Una sfida incartata, sbloccata dai leoni dell'Atlante solo in pieno recupero, con il trequartista del Real Madrid Brahim Diaz (secondo gol nelle ultime due gare in Nazionale). Per Richardson una prova comunque sufficiente, nella sera in cui ha giocato la seconda gara dal primo minuto con la maglia del Marocco.