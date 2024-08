RICHARDSON, Che debutto, tra i migliori in campo ieri

FirenzeViola.it

Tra le poche note positive del match di ieri spicca senza dubbio il nuovo acquisto Amir Richardson. Come si legge nelle pagine de La Nazione, il marocchino, schierato a centrocampo insieme al connazionale Sofyan Amrabat, si è distinto per personalità e forza nel recuperare palloni e ridistribuirli con precisione ai compagni. Snello e agile, il mediano ha anche dimostrato grandi capacità nel gioco aereo, sfruttando al meglio la sua altezza. Un debutto in maglia viola dunque che mette in mostra un giocatore che sarà utile alla causa di Raffaele Palladino.