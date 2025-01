RICCI, Niente più rotazioni: resterà il capitano del Torino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Samuele Ricci è il nuovo capitano del Torino e non c'entrano niente le rotazioni a cui, dopo l'infortunio di Duvan Zapata, ha abituato Paolo Vanoli. Il centrocampista, scrive stamani La Gazzetta dello Sport, si è conquistato il grado di leader carismatico dei granata e per questo resterà il capitano almeno per questa stagione. Tutto è nato negli ultimi 10 giorni, quando il tecnico ha radunato la squadra al Filadelfia e lo ha annunciato alla squadra.

Il classe 2001 non è solo talento, ma sa anche comportarsi da veterani e nessuno meglio di lui può rappresentare un esempio. Inizialmente nelle gerarchie era Karol Linetty il designato al ruolo, poi ci sono stati Milinkovic-Savic, Masina e Sanabria.