Ricci (mental coach): "Viola? Ripartire da zero. Un Ibra aiuterebbe"
FirenzeViola.it
Il Corriere dello Sport, nell'analisi del momento della Fiorentina, ha intervistato il mental coach Marco Valerio Ricci. Queste le sue parole: "Sembra che la Fiorentina non sia una vera e propria squadra ma un insieme di giocatori, tra l’altro anche talentuosi. Ma né Pioli né Vanoli hanno trovato il modo per far scattare la scintilla".
Una personalità carismatica potrebbe aiutare? "Sì, come fu Ibra al Milan nel 2019. Ma anche una bandiera, come Antognoni, o un dirigente forte che porti unità. Non mi è piaciuto quando Vanoli ha detto che non vuole fare lo psicologo dei suoi giocatori: un allenatore è anche questo".
Pubblicità
News
Cronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una rispostadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Cronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Copertina
Dagli inviatiFunaro sui lavori al Franchi: "Lo stadio sarà pronto nel 2029-2030. Mancano ancora 60 milioni"
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com