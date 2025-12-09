Ricci (mental coach): "Viola? Ripartire da zero. Un Ibra aiuterebbe"

Il Corriere dello Sport, nell'analisi del momento della Fiorentina, ha intervistato il mental coach Marco Valerio Ricci. Queste le sue parole: "Sembra che la Fiorentina non sia una vera e propria squadra ma un insieme di giocatori, tra l’altro anche talentuosi. Ma né Pioli né Vanoli hanno trovato il modo per far scattare la scintilla".

Una personalità carismatica potrebbe aiutare? "Sì, come fu Ibra al Milan nel 2019. Ma anche una bandiera, come Antognoni, o un dirigente forte che porti unità. Non mi è piaciuto quando Vanoli ha detto che non vuole fare lo psicologo dei suoi giocatori: un allenatore è anche questo".