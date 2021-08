RICCI, Ancora senza squadra: "Non me l'aspettavo"

Matteo Ricci, obettivo della Fiorentina anche in quest'ultima sessione di mercato, è ancora senza squadra. L'ex centrocampista dello Spezia si allena da solo e ripensa a quanto successo negli ultimi sei mesi: "Avevo capito che la situazione per il rinnovo con lo Spezia si stava ingarbugliando a gennaio. Con la vecchia società, comunque, avremmo trovato un accordo. Dopo la cessione del club, invece, ho capito che la mia esperienza allo Spezia si sarebbe conclusa alla fine della scorsa stagione. Ho vissuto male questa situazione perché per lo Spezia ho dato il massimo, non me l’aspettavo. Ma sono orgoglioso di non aver tirato indietro la gamba neanche una volta e di non essermi mai tirato fuori. Non so perché sia successo tutto questo - afferma Ricci nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport - io mi sono sudato la Serie A, ho fatto tanti sacrifici per raggiungerla e sono contento del mio primo anno su quel palcoscenico. Non voglio fare una specie di promozione di me stesso, però le mie qualità si vedono e sono consapevole di poter essere utile a tante squadre".