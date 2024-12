RICAVI SPORTIVI, Sono 120 mlrd l'anno scorso per Ifis

FirenzeViola.it

Come riporta Calcio e Finanza, nel 2023, il sistema sportivo italiano ha generato 119,6 miliardi di euro di ricavi, in crescita del +17% rispetto ai 102,1 miliardi del 2022, come rileva l’Osservatorio di Banca Ifis. Un dato che evidenzia la buona salute economica del settore, trainato soprattutto dal turismo sportivo, cresciuto del +65% con eventi live seguiti da un italiano su due. Le discipline più attrattive per i viaggi sono state calcio, ciclismo e motorsport. In crescita anche le imprese dello sport, con ricavi in aumento del +15%, grazie ai comparti dell’abbigliamento (+42%) e delle attrezzature (+53%).