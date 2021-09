RIBERY, Vlahovic un fratellino. I miei consigli...

Franck Ribery si è presentato in conferenza stampa dopo la firma con la Salernitana e ha trovato il tempo anche per parlare di Dusan Vlahovic, suo ex compagno nella Fiorentina: "Per me è stato come un fratellino. È un ragazzo che ha ascoltato i miei consigli e sono il primo ad essere felice per il suo rendimento. Ha attraversato anche dei momenti duri e io l'ho aiutato dandogli qualche consiglio su come allenarsi e come lavorare giorno dopo giorno. Al campo si è sempre comportato molto bene ed è sicuramente da ammirare per questo".