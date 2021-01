RIBERY, Futuro in Italia? Sono a disposizione

Dopo il pari con il Torino, Franck Ribery ha parlato a Sky Sport dopo la partita: "Mi fa piacere fare gol ogni tanto, ma per me l'importante è che la squadra giochi bene e che vinciamo. È la cosa più importante. C'è un gusto un po' amaro perché in 10 contro 11 puoi essere fortunato e vincere la partita. In 9 è ancora più difficile ma sono contento di aver preso almeno un punto".

Arrabbiato dopo il cambio?

"Quando sono al campo voglio sempre giocare e aiutare la mia squadra. Voglio sempre vincere, anche in allenamento quando perdo per me è un disastro. Oggi però è stato diverso: quando sono uscito doveva entrare un difensore ed era importante, l'ho capito".

Il gol?

"Abbiamo fatto un'azione incredibile. Tanta roba. Anche Jack sappiamo che è un buon giocatore, sono gol belli da vedere ma anche per noi".

Il futuro?

"Io sono felice e molto contento a Firenze. L'ho detto sempre: mi sento bene con la città, con i tifosi e con la società. Ogni tanto non è facile perché la situazione è difficile ma io sono sempre con la squadra per aiutare e scendere in battaglia. Resto in Italia? Io sono a disposizione: dovete chiederlo alla società".