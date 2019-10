RIBERY, Felice per ieri. Noi vogliamo sempre...

In occasione di un evento organizzato presso Villa Vittoria a Firenze alla presenza del presidente di Estra, ma non solo, Joe Barone e Franck Ribery hanno presenziato in rappresentanza della Fiorentina ed hanno anche parlato della gara di ieri sera. Come si evince dalle stories del profilo Instagram ufficiale della Fiorentina (visibili di seguito) il braccio destro del proprietario gigliato è intervenuto così: "Si è tolto un peso importante, noi tutti, Rocco in primis, vogliamo che la squadra cresca". Anche Franck Ribery si è detto entusiasta: "Ha esultato con il numero 7, sono molto felice anche perché ieri era molto importante la partita. Noi vogliamo sempre ottenere i 3 punti, ma è sempre complicato e non è mai facile: avevo una tensione incredibile".