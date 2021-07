RIBERY, Aspetta un'offerta per rimettersi in gioco

Nonostante i 38 anni compiuti ad aprile Franck Ribery non ha ancora intenzione di annunciare il proprio ritiro dal calcio giocato. L'attaccante francese, fresco d'addio alla Fiorentina, secondo quanto riferito dalla Bild, è tornato a Monaco dove si sta riposando in attesa di offerte per rimettersi in gioco volendo continuare a giocare almeno per altri due anni. Nel suo futuro poi potrebbe esserci un ritorno al Bayern Monaco per rivestire un ruolo nella dirigenza del club di cui è diventato icona con oltre 400 partite ufficiali giocate.