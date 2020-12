REYNOLDS, La Juve non ha chiuso: offerta del Bruges

Quello dell'americano Bryan Reynolds dell'FC Dallas, club statunitense, è uno dei nomi più chiacchierati di questi giorni sul mercato internazionale. Seguito con forza nelle scorse settimane anche dalla Roma, sul terzino destro ed esterno c'è la Juventus. Che lo segue con interesse, pensando di prenderlo in collaborazione con una società di Serie A col Cagliari in pole position. Come scrive TMW però la trattativa ancora non è definita. Voci dall'America raccontano che per 8.5 milioni la trattativa si sarebbe chiusa ma ancora non è definita. L'interesse della Juventus è concreto ma lo è altrettanto quello belga del Bruges. Anzi: in Belgio sono fiduciosi per riuscire a battere i bianconeri sul tempo nella corsa a Reynolds, tentato chiaramente dalla chiamata bianconera, e contano di provare a chiudere il preaccordo col Dallas e di portare il ragazzo a casa già nei prossimi giorni. Ma non è solo il club belga su Reynolds, il cui talento è certo ma il finale di questa piccola telenovela è tutto da scrivere.