RESP. MEDICO FIGC, Senza vaccino rischio esiste

Il responsabile della commissione medica della FIGC, Paolo Zeppilli, responsabile scientifico della Federcalcio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. "Il Governo deciderà le date degli allenamenti e se si potrà giocare. E' difficile stabilirlo, però, bisognerà vedere come sarà l'andamento delle prossime settimane". Zeppilli ha anche chiarito che "fin quando il vaccino non sarà disponibile, il rischio zero sul Coronavirus non esiste e vanno create le condizioni di sicurezza migliori". Tra le domande più ricorrenti c'è quella di un eventuale calciatore positivo. "Dovremmo isolarlo e valutare bene la situazione ma potrà capitare anche un domani quando saremo tutti vaccinati, un po' come accade oggi col morbillo".