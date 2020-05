RENZI, Stadio alla Mercafir idea morta: un peccato

L'idea di fare il nuovo stadio della Fiorentina in zona Mercafir a Firenze "mi sembra morta. Peccato perche' erano una soluzione che con un po' piu' di opportuni incastri avrebbe funzionato. Era l'area secondo me migliore perche' avrebbe permesso una maggiore efficienza del mercato, avrebbe dato spazio alla Fiorentina per andare oltre allo stadio e costruire una serie di servizi, pero' ormai mi sembra un'idea morta e sepolta". Lo ha detto il senatore e leader di 'Italia Viva', Matteo Renzi, ospite di 'Rtv 38'. "Io penso che il Coronavirus ed il post Coronavirus possa essere anche una grande opportunita' anche per lo sport - ha aggiunto l'ex premier, noto tifoso viola - Indipendentemente dalle scelte che fara' la Fiorentina, su cui non metto bocca, nel decreto legge sullo 'sblocca Italia' dovra' esserci secondo me anche un articolo sugli stadi, perche' se acceleriamo diamo un contributo all'economia del territorio. Se la Fiorentina investe 300 milioni per fare lo stadio, ovunque lo faccia, e' un investimento vero che da' lavoro a migliaia di persone, e fa lavorare l'indotto". Lo riporta Italpress.