REGINALDO, Chiesa ha sbagliato: io sarei rimasto

Reginaldo, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato della sua esperienza in viola A Itasportpress.it. Queste alcune delle sue dichiarazioni sulla vicenda Chiesa: "Ho seguito la bollente cessione dei giorni scorsi. Sono scelte del giocatore e conoscendo la piazza, per aver indossato la maglia viola per due stagioni, dico che Chiesa ha sbagliato. Di bandiere nel calcio moderno ce ne sono davvero pochissime e visto l’amore che tutti i tifosi viola avevano per Chiesa, io al suo posto sarei rimasto tutta la vita a Firenze rifiutando la Juve. Però lui è un ragazzo giovane e non è riuscito a resistere al pressing della Juventus. Io sarei rimasto se fossi nato calcisticamente nelle giovanili della Viola. Io sono stato benissimo a Firenze e per me era la seconda esperienza in Serie A dopo Treviso. Ho cercato di dare il massimo e ringrazio mister Prandelli che ha avuto pazienza di farmi capire i movimenti giusti. A Firenze vado spesso perchè mi sento molto legato al popolo viola e confesso che ancora mi vengono i brividi quando rivedo in tv l’esordio con doppietta alla Sampdoria".