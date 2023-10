RAVANELLI, Nzola resti tranquillo, tifosi gli stiano vicini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Nzola: “Gli darei due consigli: restare tranquillo e giocare con tranquillità. E’ un giocatore che ha fisicità ed a campo aperto diventa devastante. Al pubblico Viola dico di stargli vicino perché ha bisogno di affetto: se non senti la fiducia dei tifosi diventa difficile tirare fuori tutte le qualità. Sono convinto che regalerà tante gioie ai tifosi Viola.

Personalmente è un giocatore che mi piace tantissimo e vorrei averlo sempre nella mia squadra”. Aggiungendo poi sulla partita tra i Viola e i Bianconeri: “Per battere la Juve deve cercare di fare la partita ed alzare i ritmi. Non deve abusare del venir fuori da dietro perché può essere un’arma a doppio taglio. La Juventus invece non dovrà sbagliare nulla nella fase difensiva perché la Fiorentina attaccherà tanto.”