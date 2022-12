RATEIZZAZIONE, Cremonese e Viola non hanno aderito

Come riportato da Calcio e Finanza, ben 18 dei 20 club di Serie A hanno aderito alla rateizzazione, tranne Cremonese e Fiorentina. A Cremona non erano contrari alla norma, ma non avendo debiti non hanno dovuto ricorrere allo strumento. La Fiorentina invece era contraria alla norma, e ha deciso di versare subito quanto dovuto. Così è stato versato subito il 15% del debito totale, mentre la parte restante è stata rateizzata.