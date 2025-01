RASPADORI, Vuole lasciare il Napoli: ci prova la Roma

FirenzeViola.it

Si sta scaldando la pista che potrebbe portare Giacomo Raspadori alla Roma. Come riporta Il Messaggero, l'attaccante vuole andare via da Napoli e ieri sono stati effettuati dei sondaggi da parte dei giallorossi e dell'Atalanta. La priorità per Florent Ghisolfi è trovare un vice di Artem Dovbyk, così come lo è puntare su Davide Frattesi.

La prossima settimana sarà quella decisiva per l'affondo. Marotta chiede 45 milioni di euro, troppi per le casse dei capitolini, che però proveranno a convincere l'Inter ad abbassare le pretese. Intanto i giallorossi attendono l'arrivo di Devyne Rensch, difensore classe 2003 di proprietà dell'Ajax.