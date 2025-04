Ranking UEFA: l'Italia perde terreno, il sogno del quinto posto in Champions si allontana

vedi letture

La settimana di Coppe europee per le squadre italiane si chiude con un bilancio misto: vittorie per Inter e Fiorentina, ma anche una brutta sconfitta per la Lazio contro il Bodo/Glimt. Questo risultato non solo complica il cammino in Europa League per la squadra di Baroni, ma riduce drasticamente le speranze dell'Italia di ottenere il secondo posto extra in Champions League. La Spagna, con due vittorie (Barcellona e Betis), un pareggio (Athletic Bilbao) e una sconfitta (Real Madrid), porta infatti il vantaggio sull'Italia a 1.955 punti, un distacco praticamente incolmabile.

Le prospettive per l'Italia si fanno cupe: se le squadre spagnole ottengono cinque vittorie e un pareggio nelle prossime partite, la possibilità di avere una quinta squadra in Champions sfumerà, con l’Italia che rimarrebbe virtualmente indietro di otto successi rispetto alla Spagna. Nel frattempo, l’Inghilterra è già sicura di avere cinque squadre qualificate per la prossima edizione di Champions League.

CLASSIFICA DEL RANKING UEFA (aggiornata all'11 aprile 2025):

Inghilterra: 25.107 (5/7)

Spagna: 22.392 (4/7)

Italia: 20.437 (3/8)

Germania: 18.046 (3/8)

Francia: 16.642 (2/7)

Portogallo: 16.250 (0/5)

Belgio: 15.650 (0/5)

Olanda: 15.250 (1/6)