RANKING UEFA, Fiorentina ancora 60ª in attesa degli 8^

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questo il ranking UEFA per club aggiornato dopo che si è completata la tre giorni di coppe europee. Salto in avanti per Roma e Milan che hanno strappato il pass per gli ottavi di finale di Europa League, mentre Napoli, Inter e Lazio aspettano ancora il ritorno degli ottavi di Champions. Fiorentina sempre ferma al 60° posto a quota 31.000 in attesa, a sua volta, di disputare gli ottavi di Conference League, il cui avversario sarà noto solo nella giornata di oggi. Ecco la classifica con le italiane in grassetto:

1. Manchester City 143.000

2. Bayern 136.000

3. Real Madrid 125.000

4. Paris Saint-Germain 110.000

5. Liverpool 107.000

6. Inter 101.000

7. Lipsia 96.000

8. Chelsea 96.000

9. Roma 92.000

10. Manchester United 92.000

11. Borussia Dortmund 86.000

12. Barcellona 86.000

13. Atlético Madrid 84.000

14. Siviglia 84.000

15. Napoli 80.000

16. Villarreal 80.000

17. Juventus 80.000

18. Bayer Leverkusen 78.000

19. Porto 77.000

20. Benfica 73.000

22. Atalanta 68.000

30. Lazio 54.000

32. Milan 54.000

60. Fiorentina 31.000

98. Torino 16.885