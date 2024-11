RANKING UEFA, 5° posto Champions: Italia seconda

FirenzeViola.it

L'Italia partecipa a questa edizione della Champions con 5 squadre che però deve ancora confermare. I successi delle tre italiane in gara stasera in Champions fanno fare un gran balzo in avanti all'Italia nel ranking stagionale UEFA, quello che garantisce un posto in più alle prime due classificate a fine annata. Sia il Milan che i cugini dell'Inter che l'Atalanta hanno vinto le loro rispettive partite e adesso l'Italia ha appena scalzato il Portogallo alle spalle dell'Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIONALE 2024/25

1. Inghilterra 9.857

2. Italia 9.500

3. Portogallo 9.200

4. Germania 8.875

5. Spagna 8.428

6. Francia 8.071

7. Repubblica Ceca 7.500

8. Belgio 7.400

9. Olanda 6.833

10. Svezia 6.250