RANKING, Italiano fa un favore pure ai viola: la situazione

La storica vittoria del Bologna di Vincenzo Italiano contro il Borussia Dortmund (2-1 in rimonta) ha riaccesso i fari sul discorso ranking. L'Italia avrà la quinta squadra in Champions? Al momento sì ma attenzione. Il martedì di Champions ci regala 7 punti tra Atalanta, Bologna e Juventus. Siamo secondi, ma la Spagna si è notevolmente avvicinata con i punti bonus acquisiti dal Barcellona, già certo di andare agli ottavi di finale. Questo lo scenario attuale, ricordando che le prime due federazioni sbloccheranno il quinto posto valido per la Champions:

RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 15.000

2. Italia 13.375

3. Spagna 13.357

4. Portogallo 12.450

5. Belgio 12.100

6. Germania 10.953

7. Francia 10.428

8. Svezia 9.375

9. Repubblica Ceca 8.700

10. Cipro 8.687

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Atalanta 17.000

2. Inter 15.500 punti

3. Juventus 15.000

4. Lazio 14.500

5. Milan 14.000

6. Fiorentina 14.000

7. Bologna 10.000

8. Roma 7.000

Punti totali 107.000 - Media 13.375