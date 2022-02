RANIERI, Vlahovic come Bati. Henry colpo mancato

L’ex tecnico viola Claudio Ranieri ha ripercorso oggi i suoi ricordi alla Fiorentina nel corso di un'intervista rilasciata oggi: “I miei quattro anni a Firenze sono stati meravigliosi, abbiamo vinto la Coppa Italia che erano 25 anni che non veniva vinta. Sono stati anni importanti sia per la Fiorentina che per me. Perché scelsi la Fiorentina? La sentii a pelle che era la squadra giusta per me. Conobbi negli studi della Rai Mario Cecchi Gori, con il quale nacque subito un bel feeling. Un giocatore che mi ha sorpreso? Robbiati, era davvero un asso nella manica: aveva un pennello al posto del piede e quando lo mettevo dentro scompaginavo le difese avversarie. Gli attaccanti che ho avuto? Vardy può ricordare Oliveira mentre Batistuta per certi aspetti può assomigliare a Vlahovic. La partita che mi è rimasta nel cuore? La vittoria in Coppa Italia a Bergamo, perché è stato il primo trofeo per tanti. La gara in Coppa delle Coppe a Barcellona? Abbiamo il rimpianto del giallo a Batistuta in avvio di gara e dell’azione di Robbiati fermato nel finale. Chi non ho potuto allenare a Firenze ma è stato vicino? Henry, me ne parlavano sempre Antognoni e Cinquini”.