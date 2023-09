RANIERI, Bello tornare a Firenze, ci faremo rispettare

FirenzeViola.it

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole, come riportate da Tuttomercatoweb: "Parlo a coloro che tutti coloro che hanno il Cagliari nel cuore: quando arrivai chiesi una mano a tutti quanti piano piano siamo riusciti a tornare in Serie A. Ora siamo ultimi a due punti, ma a 1 punto dalla salvezza. Oggi saremo retrocessi e non abbiamo mai vinto, ma così anche altre squadre. Stiamo soffrendo, abbiamo giocato con formazioni fortissime, ed abbiamo un calendario difficile. A questo punto della stagione, lo scorso anno ben 5 squadre non avevano ancora vinto. Il tempo per recuperare c'è. Non mi piacciono i disfattisti!. Io non faccio da parafulmine, i ragazzi vivono per fare bene e, nonostante le difficoltà, lavorando tantissimo. Siamo vicini a recuperare gente importante e vicini ad ottenere i risultati. Chiedo a tutti voi di stare vicini alla squadra, criticateci per migliorare, ma state pure tranquilli che tutti gli errori che commettiamo li rivediamo e ci lavoriamo".

Quando potremo vedere il vero Cagliari?

"Stiamo lavorando al riguardo. Sin dall'inizio della preparazione non ho potuto utilizzare gli attaccanti, ma stanno rientrando tutti gradualmente. A mio avviso ci basterà una vittoria per far scattare una molla".

Cosa lascia la prestazione con il Milan?

"Una buona prestazione condita da ingenuità. Siamo usciti battuti, ma non sconfitti. La squadra ha combattuto, almeno fino al 3-1. Ho visto buone cose anche nel secondo tempo, la squadra mi è comunque piaciuta. Gli applausi alla fine sono stati un ottimo segno. Se vedessi una squadra che non si allena gli direi 'o cambiate o me ne vado'".

Capitolo portieri: Radunovic è stato difeso dopo Bologna. Ha parlato con lui?

"No, ma sarà lui il titolare. Scuffet deve farsi trovare pronto".

La gara di lunedì?

"Fiorentina è un'ottima squadra, cercheremo di fare in modo che ci rispetti. Andremo a fare la nostra gara".

Il giudizio su alcuni singoli

"Pereiro ha una tecnica sopraffina, ma se mettesse a mia disposizione un po' di determinazione non lo lascio fuori. Da lui voglio più carattere e determinazione. Mi deve mettere in difficoltà. Era ovvio che i nuovi difensori facessero fatica, ma c'è tempo. Gli infortunati? Non stanno benissimo ne Jankto, ne Mancosu. Luvumbo è un po' affaticato. Zappa è migliorato tanto, ma deve fare più attenzione. Contro il Milan ha commesso un errore che ha portato al pareggio. Deve compiere quello step per difendere meglio. Hazzi ha disputato delle buone gare, va bene così".

Pensa che Shomurodov pecchi di motivazione?

"No, è un ragazzo che sta lavorando tanto. Ha una buona velocità di esecuzione. Sta migliorando anche lui e sta tornando ai tempi di Genova"

Com'è tornare a Firenze? "E' sempre bello tornare dove sono stato benissimo. Dovremo giocare molto compatti ed evitare le imbucate centrali".