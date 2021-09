RAIOLA, Su proprietà americane: "Non so di chi sia l'Inter..."

A Rai Sport, Mino Raiola ha parlato dell'arrivo delle tante proprietà americane in Italia. "Trovo strano che De Laurentiis si accorga solo adesso che il calcio ha bisogno di essere rifondato. Oggi abbiamo in Italia il Milan che è americano. L'Inter non so se è cinese o americana, qualcuno me lo dirà... Roma americana, Napoli romano. Forse siamo più internazionali, mentre la Juventus è in mano agli Agnelli. Dobbiamo stare attenti a non perdere spazio nella piramide: se non facciamo uno sforzo insieme, di fare un progetto nuovo, ce ne accorgeremo per non esserci più dentro. Ora il campionato più importante è l'Inghilterra per tre ragioni: soldi, spettacolo e infrastrutture, cose che a noi mancano. Però ci facciamo mangiare i diamanti dagli americani, vedremo se riusciranno a gestire il paese calcisticamente. In America c'è liquidità per investire nello sport, stanno comprando nel momento peggiore per noi e migliore per loro. Stanno investendo tanto in Europa, ma soprattutto in Italia: qui non ci sono asset immobiliari e loro vedono la cosa in positivo. Pensano che si possa solo migliorare".