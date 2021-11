RAI, ACF invita Beccaglia allo stadio. Il "colpevole"...

La Fiorentina. che già ieri ha contattato Greta Beccaglia, la giornalista molestata all'uscita dallo stadio di Empoli da un tifoso viola, per esprimerle solidarietà, oggi, secondo quanto riporta la RAI, ha invitato la Beccaglia allo stadio in occasione della gara di domani Fiorentina-Sampdoria per farle sentire tutto l'appoggio della società. Intanto l'uomo che l'ha molestata è stato individuato, si tratta di un uomo di 45 anni che non appartiene ai gruppi organizzati della tifoseria viola. La ct dell'Italia Milena Bertolini ha commentato così la questione: "Queste sono cose che fanno male per tutte le donne non solo per Greta, devono essere denunciate. Quello che fa più male è non vedere la solidarietà degli uomini. Io credo che il salto di qualità deve venire dagli uomini".