QUOTE, Fiorentina cerca il blitz contro il Torino

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Vincenzo Italiano, non lo dice ma ci crede visto che la Juventus è distante sei punti ma la Fiorentina ha due gare da recuperare. I viola, questo pomeriggio, scendono in campo all'Olimpico di Torino contro i granata per dar seguito al loro buon momento in Serie A, visto che hanno centrato 11 punti nelle ultime 5 uscite. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, la Fiorentina parte leggermente favorita, a 2,40, rispetto al 2,90 del Torino con il pareggio in quota a 3,30. La formazione di Juric vuole invertire il trend negativo con i viola visto che i piemontesi hanno vinto solo una volta negli ultimi dieci incontri in campionato. L'ultimo successo del Toro è datato dicembre 2019 quando Belotti e compagni si imposero per 2-1: lo stesso risultato esatto oggi pomeriggio pagherebbe 11 volte la posta mentre il medesimo punteggio, ma in favore della Fiorentina come nella gara di andata, si gioca a 9,75. Domani sera, alla Unipol Domus Arena, il Cagliari prova a cogliere la seconda vittoria consecutiva in campionato per riaprire una lotta salvezza che, a un certo punto, sembrava davvero chiusa. Non sarà dello stesso avviso il Bologna che, contro il Sassuolo, ha ritrovato il successo dopo tre stop consecutivi. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, gli ospiti vedono i tre punti a 2,50 contro il 2,85 degli isolani mentre la divisione della posta si gioca a 3,25.Se Joao Pedro, il cui gol è dato a 2,50, rimane il faro del Cagliari, Leonardo Pavoletti si sta ritagliando il suo spazio e vuole essere ancora decisivo dopo Genova. (ANSA).