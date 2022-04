QUOTE, Fiore-Udinese è da 1-0. E sulla prima rete...

La Fiorentina, dopo la sconfitta contro la Salernitana, continua a inseguire un posto in Europa e nel recupero con l’Udinese punta alla vittoria per scavalcare la Roma al quinto posto. Per i betting analyst di Olybet.it la squadra di Italiano è favorita a quota 1,72, mentre la vittoria esterna dei friulani si gioca a 4,55. Piuttosto alta anche la quota del pari, che si attesta a 4,04. Al ’Franchi’ prevale il Goal in quota a 1,70, con il No Goal alto a 2,10 così come avanti anche l’Over, che vale 1,77 la posta, mentre una sfida con meno di tre reti si gioca a 2,07. Tra i risultati esatti in pole l’1-0 della Fiorentina, offerto a 7,20, seguito dal 2-1 viola a 8,10 e dal successo per 2-0 proposto a 9. Nei toscani vuole tornare al gol Arthur Cabral, a secco dal successo sul campo del Napoli: una rete dell’ex Basilea è vista a 2,75, mentre un gol di Nico Gonzalez vale 3 volte la posta.