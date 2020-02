QUI SAMP, Ferrero tranquillizza Genova: club solido

“Non solo la società è solida ma abbiamo tutti i piedi ben piantati per terra. C’è stato tanto rumore per nulla: si è solo dimesso un consigliere per motivi personali. Faccio un appello: state vicini alla squadra e chiedo a tutti di non destabilizzare l’ambiente.” Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero con una nota inviata a Telenord ha fatto chiarezza sulla situazione societaria. Le dimissioni di Paolo Fiorentino dal ruolo di vice presidente vicario avevano creato numerose preoccupazioni tra i tifosi già prima della sconfitta con la Fiorentina. In attesa di capire come sarà ricomposto il CdA della società, l'invito del presidente blucerchiato è quello di mantenere la calma e focalizzarsi su un obiettivo comune e fondamentale: la salvezza della Sampdoria.