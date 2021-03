QUARTA, Si deve giocare col cuore. Il Benevento...

Lucas Martinez Quarta è stato premiato col trofeo Sammontana Player of the Month che la Fiorentina consegna al miglior giocatore viola di ogni mese votato dai tifosi. Queste le dichiarazioni dell'argentino ai microfoni dei canali ufficiali viola: "Ringrazio tutti i tifosi per avermi votato e scelto come miglior giocatore del mese. Sono molto contento per il gol, cerco sempre di dare il massimo per la squadra, peccato per gli ultimi risultati. Siamo passando un momento difficile, ma credo che tutti insieme possiamo uscire da questa situazione. Dobbiamo giocare col cuore, abbiamo dodici finale da giocare. Siamo un gruppo unito e in questo momento dobbiamo esserlo ancora di più, come squadra, con la società e con i tifosi".

Sul Benevento: "Sarà una gara difficile perché anche il Benevento ha bisogno di punti. Stiamo preparando la gara nella maniera migliore. Dobbiamo migliore alcune cose, ma se ci riusciamo sono convinto che faremo un'ottima partita".

Sull'esultanza: "Era per un amico argentino che giocava con me nel River Plate, Gonzalo Montiel. Gli avevo promesso che gli avrei dedicato il mio primo gol con quella esultanza".