Quando il caos tocca anche la stella: De Gea, quanti errori in stagione. Il punto

De Gea ha accusato il disorientamento generale, commettendo errori che non sono affatto da lui, si legge sul Corriere dello Sport. Sabato pomeriggio a Reggio Emilia si è fatto trafiggere con troppa facilità da Volpato. Male anche nel raddoppio di Muharemovic. Non è la prima volta, in stagione, che il portiere della Fiorentina prende un abbaglio. Il 24 agosto, in occasione della gara col Cagliari, gli era sfuggito il pallone sul colpo di testa di Luperto per l’1-1 finale.

Oppure il 19 ottobre, col Milan, era partito in ritardo sul tiro di Leao subendo l’1-1 dal portoghese. Un chiaro errore di posizionamento e tempistiche. Stesso discorso il 9 novembre contro il Genoa: l’ex Manchester United ha tardato a rientrare in porta dopo l’uscita, rendendo la vita facile a Colombo per il 2-2 finale. E poi l’errore di reazione sul gol dell’1-0 di Kostic, il 21 novembre, contro la Juventus.