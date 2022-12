QATAR22, Formazioni di Portogallo-Svizzera: CR7 out

Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina nella sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatra contro la Svizzera. CR7 è stato lasciato fuori dagli undici titolari da Fernando Santos, che gli ha preferito l'attaccante del Benfica Gonçalo Ramos. Out anche Rafael Leao. Yakin si affida a Embolo in attacco e alla fantasia di Shaqiri. Ecco le formazioni ufficiali:

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; William, Otavio; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Gonçalo Ramos. Allenatore: Fernando Santos

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Fernandes, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Allenatore: Murat Yakin