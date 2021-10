QATAR 2022, L'Equipe: ritiri solo una settimana prima

L'Equipe rivela che in vista del Mondiale in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre del 2022, i giocatori saranno liberati soltanto una settimana prima del via alla competizione. Il calendario, spiega l'autorevole quotidiano transalpino, sarà denso d'impegni e l'ultima partita dei campionati sarà una settimana prima del via del Mondiale. Questo è quello che indicherebbe una circolare della UEFA inviata alle 55 Federazioni europee.