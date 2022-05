PULGAR, Saluta il Galatasaray: "Club incredibile"

Si conclude la parentesi turca per Erick Pulgar: il centrocampista cileno di proprietà della Fiorentina a gennaio è passato in prestito al Galatasaray, club con cui ha disputato 11 partite; un rendimento in chiaro scuro che ha seguito l'annata storta dei giallorossi di Istanbul, che ha chiuso ad un'anonima tredicesima posizione nella SuperLig turca. Un rendimento non eccelso in campo ma un'esperienza entusiasmante a quanto detto dallo stesso Pulgar, che sui social ha salutato e ringraziato così il Gala ed i suoi tifosi: "Ho concluso una stagione molto buona. Il calcio mi ha dato l'opportunità di conoscere un club incredibile, in una città spettacolare ed in un gran paese. Ringrazio tutti i tifosi del Galatasaray per il rispetto e l'amore mostrato nei miei confronti. Sono stato davvero bene a Istanbul. Adesso un po' di riposo prima dell'inizio della nuova stagione".

Il cileno sarà quindi a disposizione di Vincenzo Italiano dal 5 luglio, giorno del ritrovo della Fiorentina per l'inizio della nuova stagione. I primi giorni del mercato ed il ritiro di Moena saranno decisivi per capire se Pulgar potrà far parte del progetto tecnico e quindi rimarrà in viola o sarà girato nuovamente in prestito (o ceduto).