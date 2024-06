PSG, Offerti 250 milioni per Yamal, no del Barcellona

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - A soli 16 anni, Lamine Yamal si sta confermando agli Europei come astro emergente del calcio europeo, confermando quanto di buono fatto nella prima stagione con il Barcellona ed il club blaugrana ha definito 'intoccabile' il giovane attaccante oggetto del desiderio dei maggiori club europei. Secondo quanto riporta oggi Mundo Deportivo, sulla scrivania del Barcellona sarebbe arrivata una maxi offerta del Paris Saint Germain: 250 milioni di euro, ma - scrive il quotidiano spagnolo - per il Barça non è possibile alcuna trattativa: Lamine non è in vendita in nessun caso.

Già la scorsa primavera, scrive Mundo Deportivo, il Psg aveva offerto 200 milioni per l'attaccante, ma anche in quel caso l'offerta era stata rispedita al mittente. (ANSA).