PROTOCOLLO, Sì del Comitato tecnico scientifico

In attesa della conferenze call tra Governo e tutte le componenti del calcio (attesa per questi minuti) per stabilire la data della ripresa dei campionati, in mattinata intanto si è riunito anche il Comitato Tecnico-Scientifico che ha approvato il nuovo protocollo sanitario sulla ripresa dell’attività agonistica, sostanzialmente identico a quello sugli allenamenti collettivi. Come scrive Gazzetta.it non sarebbero sorti particolari problemi anche perché la famosa norma sulla quarantena “automatica” della squadra in caso di positività è rimasta inalterata. Il cts ha espresso il suo "apprezzamento per la puntualità di dettaglio nell'analisi di molti aspetti", ribadendo però come "le norme attualmente in vigore prevedano chiare disposizioni" a proposito "della quarantena di un soggetto positivo" e quella conseguentemente precauzionale di tutto il resto del gruppo-squadra