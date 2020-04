PROF. GALLI, Il protocollo FIGC è fattibile. Gli stadi...

Massimo Galli, professore a capo del Dipartimento di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ha così commentato a TMW Radio la fattibilità del protocollo pubblicato dalla FIGC in merito alle norme di sicurezza da rispettare per la ripartenza della Serie A: "In chiave di consulenza ho avuto un coinvolgimento, conosco il documento. L'elemento chiave sono i tempi, soprattutto quelli per riavere gli stadi pieni. Quello rimane più sub-judice. Nella sostanza è fattibile, ciò che non è ragionevole pensare di fare fino almeno a dopo l'estate è riaprire gli stadi".