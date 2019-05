Come si evince dal sito ufficiale dell'emittente Sportitalia, la semifinale di Tim Cup Primavera tra Juventus e Fiorentina verrà disputata a Vinovo a partire dalle 14.30 il prossimo venerdì 24. Vi era infatti incertezza sull'orario, ma dopo la comunicazione ufficiale della tv - che seguirà in diretta l'evento - ora non ci sono più dubbi.