PRIMAVERA, Oggi alle 18:30 col Genoa: Galloppa out

Fonte: a cura di A.Gian.

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tornerà in campo questo pomeriggio alle ore 18:30 la Fiorentina Primavera. La squadra di Daniele Galloppa, ferma a quota 9 punti in classifica e reduce dal sorprendente ko per 2-1 al Viola Park contro il Lecce, chiuderà la 5a giornata di campionato allo stadio "La Sciorba" di Genova contro il Genoa, che fin qui ha collezionato 7 punti. Il match - che sarà trasmesso in chiaro da Sportitalia - è l'occasione per Caprini e soci di tornare al successo dopo lo stop della scorsa settimana e di portarsi in caso di vittoria al secondo posto in classifica, a pari merito del Milan.

In casa rossoblù peraltro ci saranno due assenze per squalifica, ovvero Meconi e Arata, mentre nella Fiorentina non ci sarà Galloppa ma il vice Antonelli, visto che il tecnico viola è stato squalificato per un turno dopo essere stato allontanato dal campo nel corso dell'ultima partita.